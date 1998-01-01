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مشروع قانون إسرائيلي يستهدف منع تخفيض حكم غطّاس

الأحد 14 أكتوبر 2018 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشروع قانون إسرائيلي يستهدف منع تخفيض حكم غطّاس



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، صباح الأحد، أن نواب من حزب (إسرائيل بيتنا) بادروا بتقديم مشروع قانون جديد يمنع تخفيف أحكام المدانين بأحداث أمنية وفقا لـ"قانون الإرهاب" المعمول فيه بإسرائيل.

ووفقا للصحيفة، فإن الهدف من القانون منع إطلاق سراح باسل غطاس النائب العربي المستقيل من الكنيست بعد إدانته بإدخال هواتف محمولة للأسرى العام الماضي.

ويحاول نواب الحزب الإسرائيلي منع إطلاق سراح غطاس بتخفيض محكوميته إلى الثلث، حيث أشارت الصحيفة إلى أن زعيم الحزب، وزير الجيش أفيغدور ليبرمان يدعم مشروع القانون.

وقال ليبرمان: "لا يعقل أن يتمتع الإرهابيون المدانون بتخفيض أحكامهم إلى الثلث".

بدوره، قال عوديد فورير من الحزب ذاته وأحد المبادرين للمشروع "نتوقع دعم أحزاب الائتلاف من أجل منع مهزلة مشاهدة غطاس يفرج عنه مبكرا".

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