قوات الاحتلال تعتقل شابين وتفتش منازل في طولكرم

طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من طولكرم، وشنت حملة تفتيش واسعة النطاق في منازل المواطنين.

وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد مصطفى عبد الفتاح نور (19 عاما) من عنبتا شرقا، وأنس مازن عبد القادر أبو عايشة (18 عاما) من ضاحية شويكة شمالا، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وداهمت تلك القوات عددا من المنازل في شويكة، عرف من أصحابها: وليد سليمان أبو شيخة (نعالوة)، وسعيد سرحان، وأحمد سرحان، ومازن أبو عايشة، واستجوبتهم ميدانيا، وقامت بتفتيش الأراضي الزراعية والتلال المحيطة في الضاحية.

كما شنت قوات الاحتلال حملة تفتيش واسعة في عدد من منازل ومحلات المواطنين في بلدة بلعا شرق طولكرم، واستولت على أجهزة تسجيل الكاميرات منها.