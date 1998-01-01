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جيش الاحتلال يشن حملة في الضفة ويزعم مصادرة اسلحة

الأحد 14 أكتوبر 2018 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يشن حملة في الضفة ويزعم مصادرة اسلحة



رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر الخميس، 11 مواطنا في الضفة الغربية.

وزعم جيش الاحتلال انه عثر على اسلحة خلال عمليات دهم وتفتيش قضاء بيت لحم .

كما اندلعت مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن العشرات من جنود الاحتلال قاموا باقتحام البلدة وسط مواجهات عنيفة مع الشبان، وأغلقت قوات الاحتلال مداخل البلدة ومنعت المواطنين من الدخول اليها.

كما اقتحمت قوت الاحتلال محطة وقود في البلدة تعود لعائلة أبو شلبك ونكلت بالعاملين فيها وأجرت تفتيشا فيها.

#اعتقال #الضفة #الاحتلال

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