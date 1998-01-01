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أبو نعيم: قنبلة غزة أشرفت على الانفجار

السبت 13 أكتوبر 2018 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو نعيم: قنبلة غزة أشرفت على الانفجار



غزة/سما/

أكد اللواء توفيق أبو نعيم، قائد قوى الأمن الوطني في قطاع غزة، أن قنبلة غزة، أشرفت على الانفجار، قائلاً: "على الجميع أن يدرك بأن انفجارها قريب".

وقال أبو نعيم، خلال تشييع جثمان الشهيد الشاب أحمد أبو نعيم أحد أقربائه، الذي استشهد أمس الجمعة، خلال فعاليات جمعة (انتفاضة القدس)، شرقي دير البلح وسط قطاع غزة: "إن معاناة الشعب الفلسطينية في قطاع غزة، تدل على أنه لن يتنازل أو يتراجع عن تحقيق آماله، والحصول على حقه في الأرض.

 وأضاف أبو نعيم "أهلنا في الضفة الغربية يرقبون بكل ألم ما يحدث بقطاع غزة، وما يحدث له، من الحصار والحرمان".

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