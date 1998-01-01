جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سامح شكري: يجب عودة السلطة الى غزة

السبت 13 أكتوبر 2018 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
سامح شكري: يجب عودة السلطة الى غزة



وكالات

قال وزير الخارجية سامح شكري إن الخلافات بين حركتي فتح وحماس أضرت بالشعب الفلسطيني وفرص إقامة الدولة واستئناف عملية السلام.

وأضاف شكري، في حواره مع قناة "روسيا اليوم"، أن الاختلاف نشأ منذ سنوات طويلة نتيجة الانفصام بين الطرفين في غزة وهذا لا يمنع استمرار الجهود المصرية من أجل تحقيق مصلحة للشعب الفلسطيني.

وأوضح شكري أن مصر تسعى لتقريب وجهات النظر وضمان مصالح الشعب الفلسطيني خاصة في غزة، مشددًا على ضرورة عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة والاضطلاع بمسؤولياتها كاملة.

على صعيد آخر، قال شكري إن حل الأزمة بين قطر ودول المقاطعة يتوقف على تغيير الدوحة لسياساتها والاستجابة لمطالب الدول الأربع.

وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي المقبلة لروسيا تأتي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين.

وأشار شكري إلى أن العلاقات الثنائية تتصدر المشاورات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، وأبرزها تنفيذ اتفاق الضبعة وإقامة محطة الطاقة النووية والعمل علي توسيع التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 6.5 مليار دولار، مضيفا أن مصر تعمل على تضييق الفجوة في الميزان التجاري.

أخبار ذات صلة

نقابة الموظفين - ارشيف

غزة: نقابة الموظفين ترفض عودة موظفي السلطة وتطالب بعدم زجهم في الصراعات

اللوء سامح

اللواء سامح نبيل يلتقي قادة حماس في غزة يوم غد السبت

وفد امني مصري- ارشيف

اللواء سامح نبيل يغادر غزة بعد عقده لقاءات مع مسؤولين في حماس

اللواء سامح نبيل

صور: وصول اللواء في المخابرات المصرية سامح نبيل الى غزة عبر معبر "ايرز"

عودة جميع خطوط الكهرباء المصرية للعمل

مصادر تكشف عن عودة الاتصالات بين فتح وحماس حول المصالحة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تركية: ساعة خاشقجي سجلت وقائع تعذيبه وقتله وفريق الاغتيال حاول حذف الملفات

قناة عبرية: توقعات الجيش فشلت بشأن الموقف على حدود غزة وحدث العكس تماماً

الشرطة تحقق بوفاة سيدة عُثر عليها قرب أبراج سكنية وسط القطاع

استشهاد مواطنة واصابة زوجها اثر اعتداء المستوطنين جنوب نابلس

الرئيس عباس يؤكد : اقامة امارة في غزة مرفوض بشكل كامل

خبراء إسرائيليون: الأيام القادمة حاسمة و اختبار لسلوك حماس وإسرائيل بغزة

الحكومة الكندية تعلن تقديمها مساعدة مالية طارئة لـ"الاونروا" على مدى عامين

الأخبار الرئيسية

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان: لن يتم تجديد إمدادات الوقود والغاز لقطاع غزة

حدود غزة -ارشيفية

شيلح : يجب منح سكان قطاع غزة حياةً أفضل

غالانت - ارشيف

غالانت يهدد حماس بتدفيعها ثمنا باهظا حال استمرت المواجهات على سياج غزة

هنية- ارشيف

هنية: مسيراتنا ليست لأجل السولار أو الدولار و ستستمر حتى رفع الحصار كليا

السنوار والحية - ارشيف

صحيفة : حماس تكشف عن مخطط لاغتيال السنوار والحية والزهار