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بري يدعو العالمين الإسلامي والعربي لمواجهة صفقة القرن موحدين

السبت 13 أكتوبر 2018 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بري يدعو العالمين الإسلامي والعربي لمواجهة صفقة القرن موحدين



وكالات

 دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، العالمين الإسلامي والعربي إلى توحيد الصف لمواجهة "صفقة القرن" التي تستهدف القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وقال بري، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية الإسلامية التي عقدت اجتماعاتها اليوم السبت، في قصر المؤتمرات للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، "لا أعتقد أننا مررنا خلال التاريخ في فترة أكثر صعوبة وأكثر تعرضا لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية معا كالفترة التي نحن فيها. ولا شيء يمكن أن يعطينا الرجاء والأمل في أن نستعيد شيئا ما أو نوقف ما يسمى بصفقة العصر أو صفعة العصر سوى هذه الوحدة".

وأكد بري أن موضوع "الأونروا" جزء من صفقة العصر، "جزء من الضغط على أهلنا وإخوتنا الفلسطينيين، وموضوع نقل واشنطن سفارتها إلى القدس هو جزء من هذا الأمر".

وتابع أن "الموضوع المتعلق بالأونروا سواء على الصعيد الأردني، أو اللبناني، أو أي بلد آخر، وحتى داخل إسرائيل نفسها، هو أيضا جزء من هذه الصفقة".

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