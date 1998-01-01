جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يهاتف والد وزوج الشهيدة عائشة الرابي

السبت 13 أكتوبر 2018 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهاتف والد وزوج الشهيدة عائشة الرابي



رام الله/سما/

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، والد وزوج الشهيدة عائشة الرابي، معزيا باستشهادها.

وأكد اعتبار الرابي شهيدة من شهداء شعبنا الذين ضحوا بدمائهم من أجل وطنهم وشعبهم، مشددا على أن هذه جريمة بشعة للغاية ارتكبت من قبل المستوطنين بحماية دولة الاحتلال ولا يجوز أن تمر دون عقاب.

وأكد الرئيس أن شعبنا سيبقى صامدا على أرضه مهما بلغت التضحيات، وأن هذه الجرائم لن تفت من عضد شعبنا وعزيمته في مواصلة طريق الحرية والاستقلال حتى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

وارتقت الرابي، من بلدة بديا غرب سلفيت، شهيدة الليلة الماضية، جراء تعرضها وزوجها لاعتداء بالحجارة من قبل المستوطنين قرب حاجز زعترة جنوب نابلس.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس - ارشيف

الرئيس عباس يهاتف والد الشهيدة رزان النجار

هنية والرئيس عباس

هنية يهاتف الرئيس عباس لبحث تطورات القدس والمصالحة

ترامب والرئيس عباس

ترامب يهاتف الرئيس عباس و عدة زعماء و يطلعهم على نيته نقل السفارة الى القدس

الرئيس عباس

نداء عاجل من والد طفل في غزة للرئيس محمود عباس

ريفلين و أردوغان

أردوغان يهاتف الرئيس الاسرائيلي ويثير غضب نتنياهو

الرئيس عباس

بعد اتصال ترامب .. الرئيس يهاتف كل من زعماء روسيا و الاردن والمغرب

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تركية: ساعة خاشقجي سجلت وقائع تعذيبه وقتله وفريق الاغتيال حاول حذف الملفات

حماس: التحام الشباب مع جنود العدو مسار جديد للمسيرات وسيكون له ما بعده

قناة عبرية: توقعات الجيش فشلت بشأن الموقف على حدود غزة وحدث العكس تماماً

استشهاد مواطنة واصابة زوجها اثر اعتداء المستوطنين جنوب نابلس

الشرطة تحقق بوفاة سيدة عُثر عليها قرب أبراج سكنية وسط القطاع

الرئيس عباس يؤكد : اقامة امارة في غزة مرفوض بشكل كامل

خبراء إسرائيليون: الأيام القادمة حاسمة و اختبار لسلوك حماس وإسرائيل بغزة

الأخبار الرئيسية

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان: لن يتم تجديد إمدادات الوقود والغاز لقطاع غزة

حدود غزة -ارشيفية

شيلح : يجب منح سكان قطاع غزة حياةً أفضل

غالانت - ارشيف

غالانت يهدد حماس بتدفيعها ثمنا باهظا حال استمرت المواجهات على سياج غزة

هنية- ارشيف

هنية: مسيراتنا ليست لأجل السولار أو الدولار و ستستمر حتى رفع الحصار كليا

السنوار والحية - ارشيف

صحيفة : حماس تكشف عن مخطط لاغتيال السنوار والحية والزهار