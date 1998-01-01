جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية : إعدام الرابي يستدعي من الجنائية الدولية الإسراع بفتح تحقيق جدي بجرائم الاحتلال

السبت 13 أكتوبر 2018 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية : إعدام الرابي يستدعي من الجنائية الدولية الإسراع بفتح تحقيق جدي بجرائم الاحتلال



رام الله/سما/

 استهجنت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات الجريمة الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين الإرهابية بحق الشهيدة عائشة الرابي من بلدة بديا، التي تعد جريمة بشعة بكافة المقاييس ووفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ضد المواطنين.

وحملت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، خاصة أن حكومته هي حكومة مستوطنين بامتياز، سواء على مستوى الشرعية السياسية والقانونية التي توفرها لعصابات المستوطنين وجرائمهم أو في التغطية عليها وحمايتها أو ما يتعلق بالإسناد والدعم المالي لتعميق الاستيطان وتوسيع بؤر الإرهاب الاستيطاني المسلح في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي بأن يخجل من صمته وتواطؤه، وأن يخجل من دماء الشهيدة عائشة الرابي ودموع وجراح أسرتها وأبنائها، مطالبة المجتمع الدولي حماية ما تبقى من مصداقية له إن وجدت، عبر الإسراع في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار 2334.

ولفتت إلى أنها تتابع هذه الجريمة بتفاصيلها مع المحكمة الجنائية الدولية للوصول إلى ملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة.

أخبار ذات صلة

مسيرة العودة - غزة

مجلس حقوق الانسان : لجنة تحقيق دولية بجرائم الاحتلال في غزة

عريقات

صائب عريقات يطالب بمساءلة الاحتلال أمام «الجنائية الدولية»

رسمياً: فلسطين تسلم الإحالة القانونية إلى الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال

النائب يحيي موسى يطالب بفتح تحقيق في احداث مسيرة السرايا ومحاسبة المتورطين

حرب- ارشيف

أربع منظمات حقوقية فلسطينية تشكو اسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية

عريقات :قدمنا شكوى للمدعية العامة في الجنائية الدولية حول جرائم إسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تركية: ساعة خاشقجي سجلت وقائع تعذيبه وقتله وفريق الاغتيال حاول حذف الملفات

حماس: التحام الشباب مع جنود العدو مسار جديد للمسيرات وسيكون له ما بعده

قناة عبرية: توقعات الجيش فشلت بشأن الموقف على حدود غزة وحدث العكس تماماً

استشهاد مواطنة واصابة زوجها اثر اعتداء المستوطنين جنوب نابلس

الشرطة تحقق بوفاة سيدة عُثر عليها قرب أبراج سكنية وسط القطاع

الرئيس عباس يؤكد : اقامة امارة في غزة مرفوض بشكل كامل

خبراء إسرائيليون: الأيام القادمة حاسمة و اختبار لسلوك حماس وإسرائيل بغزة

الأخبار الرئيسية

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان: لن يتم تجديد إمدادات الوقود والغاز لقطاع غزة

حدود غزة -ارشيفية

شيلح : يجب منح سكان قطاع غزة حياةً أفضل

غالانت - ارشيف

غالانت يهدد حماس بتدفيعها ثمنا باهظا حال استمرت المواجهات على سياج غزة

هنية- ارشيف

هنية: مسيراتنا ليست لأجل السولار أو الدولار و ستستمر حتى رفع الحصار كليا

السنوار والحية - ارشيف

صحيفة : حماس تكشف عن مخطط لاغتيال السنوار والحية والزهار