الخارجية : إعدام الرابي يستدعي من الجنائية الدولية الإسراع بفتح تحقيق جدي بجرائم الاحتلال

رام الله/سما/

استهجنت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات الجريمة الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين الإرهابية بحق الشهيدة عائشة الرابي من بلدة بديا، التي تعد جريمة بشعة بكافة المقاييس ووفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ضد المواطنين.

وحملت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، خاصة أن حكومته هي حكومة مستوطنين بامتياز، سواء على مستوى الشرعية السياسية والقانونية التي توفرها لعصابات المستوطنين وجرائمهم أو في التغطية عليها وحمايتها أو ما يتعلق بالإسناد والدعم المالي لتعميق الاستيطان وتوسيع بؤر الإرهاب الاستيطاني المسلح في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي بأن يخجل من صمته وتواطؤه، وأن يخجل من دماء الشهيدة عائشة الرابي ودموع وجراح أسرتها وأبنائها، مطالبة المجتمع الدولي حماية ما تبقى من مصداقية له إن وجدت، عبر الإسراع في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار 2334.

ولفتت إلى أنها تتابع هذه الجريمة بتفاصيلها مع المحكمة الجنائية الدولية للوصول إلى ملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة.