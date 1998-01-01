شيلح : يجب منح سكان قطاع غزة حياةً أفضل

القدس المحتلة / سما /

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر شيلح حكومة بنيامين نتنياهو إلى تحسين الأوضاع في قطاع غزة.

وقال شيلح خلال لقاء السبت الثقافي في مدينة حيفا كما نقلت قناة "ريشت" العبرية: إن ما يحدث في غزة يثبت مرة أخرى أن الوضع أكثر سوءاً وأوضح أنه يجب منح سكان قطاع غزة حياة أفضل.

وأضاف شيلح وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست أن نتنياهو لم يفعل شيئاً والآن حماس هي التي ستقرر ما إذا ستكون هناك حرب أم لا.

وأشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يستغل افتقار نتنياهو السياسي إلى العمل مع غزة من أجل دفعنا إلى الدخول في حرب.