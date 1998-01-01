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ترامب يتوعد السعودية إذا ثبت تورطها بقتل خاشقجي

السبت 13 أكتوبر 2018 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتوعد السعودية إذا ثبت تورطها بقتل خاشقجي



وكالات

توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية اليوم، بعقوبات “صارمة” إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي، حسبما أفادت فرانس برس

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “سي.بي.إس”: “ربما يكون السعوديون وراء اختفاء خاشقجي، وإذا ثبت ذلك فستلحق الولايات المتحدة بهم عقابا صارما”، مؤكدا أن “هذا الأمر يعد خطيرا بشكل خاص، لأن هذا الرجل صحفي”.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

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