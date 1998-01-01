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وفد طبي فرنسي يجري جراحات قلب لأطفال في غزة

السبت 13 أكتوبر 2018 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد طبي فرنسي يجري جراحات قلب لأطفال في غزة



غزة/سما/

أجرى وفد فرنسي متخصص بجراحة قلب الأطفال، اليوم السبت، عدة عمليات جراحية لأطفال مرضى بالقلب في مستشفى غزة الأوروبي، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت جمعية إغاثة أطفال فلسطين، أن الفريق الطبي الفرنسي، الذي وصل غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، شمال القطاع يتكون من 13 متطوعا ومتطوعة برئاسة الطبيب الجراح دومينيك ميتراس، يرافقه اثنان من جراحي قلب الأطفال الفرنسيين، وثلاثة من أخصائيي القلب، وطبيب تخدير، وفني تخدير، وطبيبا عناية مركزة، وأربع ممرضات متخصصات بالعناية المركزة، وأخصائي إرواء، لإجراء عمليات جراحة قلب مفتوح للأطفال، الذين يعانون من مشاكل خلقية بالقلب.

وقال منسق الوفود الطبية في الجمعية، سهيل فليفل، إن الوفد الفرنسي قام بفحص 20 طفلا ممن يعانون من تشوهات خلقية بالقلب، وتم تحديد 10 أطفال تجرى لهم عمليات قلب مفتوح بدءاً من اليوم السبت، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف فليفل ان جميع الأطفال، الذين بحاجة لعمليات جراحية بالقلب يتم تحويلهم إلى خارج قطاع غزة، وتعمل الوفود الطبية التابعة للجمعية على إجراء تلك العمليات الجراحية الخطيرة داخل مستشفيات قطاع غزة والضفة الغربية، والذي يخفف بدوره الكثير على وزارة الصحة وذوي الأطفال المرضى.

يذكر أنه وخلال السنوات السبع الماضية، استقطبت جمعية إغاثة أطفال فلسطين أكثر من 550 بعثة طبية تطوعية تتكون من آلاف المتطوعين من جميع أنحاء العالم، الذين قدموا وقتهم وخبراتهم من أجل علاج آلاف الأطفال.

وتعمل جمعية إغاثة أطفال فلسطين منذ 26 عاما على تقديم الرعاية الطبية المجانية للأطفال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

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