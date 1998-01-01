جبارين: "الجنائية" تتابع ما يجري من عمليات إعدام على حدود غزة

القدس/سما/

اعلن عضو اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة القضايا أمام المحكمة الجنائية شعوان جبارين، ان "الجنائية الدولية" تتابع ما يجري من عمليات اعدام على الحدود مع قطاع غزة، وهي في مرحلة جمع المعلومات، وقد قمنا بتزويدهم بالمعلومات الضرورية.

وقال جبارين لإذاعة صوت فلسطين اليوم السبت، "انه سيتم تقديم تقرير شامل بعد غد الاثنين "للجنائية الدولية" وهي معنية بهذا الامر"، معربا عن امله بأن تنهي المحكمة مرحلة الفحص الاولي والانتقال الى مرحلة التحقيق.

واشار جبارين الى ان هناك مؤشرات تدل على ان المحكمة قد تبدأ التحقيق الفعلي قبل نهاية العام، حيث من المقرر ان تعقد الجمعية العامة للجنائية الدولية اجتماعها في الرابع من كانون الأول المقبل، معربا عن امله بأن يكون الاجتماع مناسبة للإعلان عن الانتقال من مرحلة الفحص الاولي الى مرحلة التحقيق.