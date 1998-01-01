صحيفة: حماس تكشف عن مخطط لاغتيال ثلاثة من أبرز قادتها بغزة

غزة/سما/

نقلت صحيفة العربي الجديد اللندنية، اليوم السبت، عن مصادر قيادية في حركة حماس قولها إن الحركة كشفت مخطط حديث لاغتيال ثلاثة من قياديي الحركة في قطاع غزة وهم رئيس الحركة بالقطاع، يحيى السنوار، وعضو المكتب السياسي، خليل الحية، وأحد رموز الحركة، محمود الزهار.

وقالت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة اللندنية إن تحديد القادة الثلاثة، له أهداف خبيثة، من بينها ضرب لُحمة ووحدة الحركة، مضيفة: "التحقيقات الخاصة بكشف تفاصيل المؤامرة الكبرى، ما زالت جارية"، رافضة في الوقت ذاته الكشف عن تفاصيل تلك العملية أو الأطراف الموجهة إليها الاتهامات بشأنها.

وسبق وأن تحدثت قيادات في حركة حماس عن إحباط مخططات لتنفيذ عمليات اغتيال كان من أبرزها قائد الحركة بغزة يحيى السنوار وقائد الأجهزة الأمنية توفيق أبو نعيم.

في سياق منفصل، أكدت المصادر أن غزة على مشارف اتفاق تهدئة غير مكتوب، بضمانات إقليمية تتقدمها مصر، وتركيا، لافتة إلى أن هناك تفاهمات وخطوطاً عريضة باتت واضحة لكافة الأطراف، ولكن هذه البنود متفق عليها وشفهية، لحين إنهاء الموقف المتعنت للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق يتضمن فتح كافة المعابر وتوسيع مساحات الصيد، والتزام القاهرة باستمرار فتح معبر رفح وبوابة صلاح الدين التجارية، ووقف كافة أشكال التصعيد، في حين تلتزم حماس وقطاع غزة بوقف مسيرات العودة، على أن يكون ذلك وفق خطوات تدريجية تبدأ بتخفيض الأعداد، ونقاط التجمع، وتحديد مدى يبتعد عن السياج الحدودي بين الأراضي المحتلة والقطاع.