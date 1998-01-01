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قلقيلية: الاحتلال يغلق طرقا داخلية بالسواتر الترابية ويدمر خط مياه في كفر قدوم

السبت 13 أكتوبر 2018 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية: الاحتلال يغلق طرقا داخلية بالسواتر الترابية ويدمر خط مياه في كفر قدوم



قلقيلية/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طرقا داخلية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بالسواتر التربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي: بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية ترافقهم جرافة عسكرية، وأغلقوا عدة طرق بالسواتر الترابية، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف، ما أدى لإصابة المسنة هيام شتيوي بحالة إغماء جراء سقوط قنبلة غاز في فناء منزلها.

وبين شتيوي أن الجرافة دمرت خط مياه رئيسيا في القرية، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم المجلس القروي من إصلاحه.

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