جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكومة تجدد مطالبتها بتطبيق فوري للقوانين الدولية وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني

السبت 13 أكتوبر 2018 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تجدد مطالبتها بتطبيق فوري للقوانين الدولية وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني



غزة/سما/

جددت الحكومة، اليوم السبت، المطالبة بتطبيق فوري للقوانين الدولية وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني إثر تصاعد الجرائم والاعتداءات والدموية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن "الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابات المستوطنين ضد مركبة فلسطينية قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، وأدى لاستشهاد المواطنة عايشة محمد طلال الرابي (47 عامًا) وإصابة زوجها بجروح، يترافق مع الهجمة الدموية التي نفذها الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين من أهلنا في قطاع غزة وخلفت 7 شهداء و250 إصابة أمس".

وحمل المحمود الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد في الضفة الغربية، وفي مقدمتها القدس المحتلة، وفي قطاع غزة المحاصر.

وجدد دعوة حكومة الوفاق إلى تحقيق المصالحة الوطنية بشكل فوري وسريع، والتعالي فوق الجراح أمام متطلبات المصلحة الوطنية العليا، وأمام التحديات الخطيرة التي تهدد المشروع الوطني برمته.

أخبار ذات صلة

الحكومة: هذا يوم أسود يعيشه الشعب الفلسطيني

الحكومة: محاولات التشكيك بالبيانات الحكومية هو عمل تضليلي لأبناء شعبنا

المحمود- ارشيف

الحكومة تحذر من المساس بأموال الضرائب وتعتبره "عدوانا جبانا" على الشعب الفلسطيني

رامي الحمد الله - ارشيف

الحكومة تجدد التزامها بدفع 5% للمعلمين بدءا من الاول من يناير

حماية المستهلك : قرار الحكومة حول التأمين الصحي يعيدنا الى زمن الاحتلال الاسرائيلي

البرادعي

البرادعي : الشعب الفلسطيني واعٍ لما يُدبّر له في الليل

الأكثر قراءة اليوم

الملحمة البطولية التي خاضها الشهيد اسماعيل شرق مخيم البريج

ديلي ميل : رواية مثيرة لشاهد كان داخل قنصلية الرياض وقت اختفاء خاشقجي

شاهد : لحظة استهداف اسماعيل هنية بقنابل الغاز شرق غزة

صحيفة تركية: ساعة خاشقجي سجلت وقائع تعذيبه وقتله وفريق الاغتيال حاول حذف الملفات

حماس: التحام الشباب مع جنود العدو مسار جديد للمسيرات وسيكون له ما بعده

ليبرمان يقرر وقف إدخال الوقود القطري الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

قناة عبرية: توقعات الجيش فشلت بشأن الموقف على حدود غزة وحدث العكس تماماً

الأخبار الرئيسية

حماس

صحيفة: حماس تكشف عن مخطط لاغتيال ثلاثة من أبرز قادتها بغزة

غالانت - ارشيف

غالانت يهدد حماس بتدفيعها ثمنا باهظا حال استمرت المواجهات على سياج غزة

هنية- ارشيف

هنية: مسيراتنا ليست لأجل السولار أو الدولار و ستستمر حتى رفع الحصار كليا

السنوار والحية - ارشيف

صحيفة : حماس تكشف عن مخطط لاغتيال السنوار والحية والزهار

حماس - اسرائيل

غزة : خطوات عملية لتثبيت التهدئة بين حماس و"إسرائيل"