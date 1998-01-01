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الشرطة بقلقيلية تكشف ملابسات مقتل شاب شمال

السبت 13 أكتوبر 2018 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بقلقيلية تكشف ملابسات مقتل شاب شمال



قلقيلية/سما/

كشفت الشرطة والنيابة العامة، ظهر اليوم السبت، ملابسات مقتل الشاب محمد عبد اللطيف سرية (31 عاما) من سكان قرية باقة الحطب شمالي قلقيلية، والذي عثر على جثته في ارض زراعية بالقرية صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، انه بعد العثور على جثة الشاب سرية صباحا، تحركت قوة من الشرطة والنيابة العامة للمكان وباشرت الشرطة بالبحث والتحري، فيما باشرت النيابة بالتحقيق وتبين بانه قتل على يد مشتبه به قام والده بتسليمه للأمن الوقائي.

واكد ارزيقات، بان النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب الشرعي.

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