غالانت يهدد حماس بتدفيعها ثمنا باهظا حال استمرت المواجهات على سياج غزة

القدس المحتلة/سما/

وجه وزير إسرائيلي، اليوم السبت، تهديدا شديد اللهجة لحركة حماس، واصفا الحركة بنعوت مهينة، ومقللا من قدرتها على مواجهة القوة الإسرائيلية.

وهدد وزير الإسكان، عضو المجلس السياسي والأمني المصغر "الكابينت" يؤآف غالانت، "بخلع القفازات"، وتدفيع حماس ثمنا باهظا، إذا استمرت المواجهات على حدود قطاع غزة.

وخرج الوزير الإسرائيلي عن أدبه ووصف حركة حماس "بالكلب الصغير الذي يعوي ويصرخ"، قائلا إن ميزان القوى بين إسرائيل وحماس هو ألف إلى واحد.

واتهم حركة حماس باستخدام دماء المدنيين لإثارة الاستفزازات التي تجلب الاهتمام الدولي.

وهدد غالانت بأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات قتل الجنود وحرق الأراضي في إسرائيل، وأن عليها "خلع القفازات".

وعلى الرغم من تهديداته، إلا أن غالانت الذي تحدث في مناسبة ثقافية في تل أبيب، قال: إن إسرائيل غير معنية بالحرب، وهي تعطي حماس الفرصة لإعادة الأمور إلى مسارها، وقال: "إذا فرض الواقع عليك استخدام القوة، يجب عليك أن تسقط عدوك بقوة كبيرة".

وأضاف، إننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ولكنه لم يستبعد الوصول إليها في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه عند حدود في قطاع غزة.

وادعى غالانت أن التعليمات المعطاة لجنود الاحتلال وقناصته على حدود قطاع غزة واضحة، وهي منع اجتياز السياج الالكتروني بأقل قدر ممكن من القوة للحيلولة دون سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين.