جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غالانت يهدد حماس بتدفيعها ثمنا باهظا حال استمرت المواجهات على سياج غزة

السبت 13 أكتوبر 2018 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يهدد حماس بتدفيعها ثمنا باهظا حال استمرت المواجهات على سياج غزة



القدس المحتلة/سما/

وجه وزير إسرائيلي، اليوم السبت، تهديدا شديد اللهجة لحركة حماس، واصفا الحركة بنعوت مهينة، ومقللا من قدرتها على مواجهة القوة الإسرائيلية.

وهدد وزير الإسكان، عضو المجلس السياسي والأمني المصغر "الكابينت" يؤآف غالانت، "بخلع القفازات"، وتدفيع حماس ثمنا باهظا، إذا استمرت المواجهات على حدود قطاع غزة.

وخرج الوزير الإسرائيلي عن أدبه ووصف حركة حماس "بالكلب الصغير الذي يعوي ويصرخ"، قائلا إن ميزان القوى بين إسرائيل وحماس هو ألف إلى واحد.

واتهم حركة حماس باستخدام دماء المدنيين لإثارة الاستفزازات التي تجلب الاهتمام الدولي.

وهدد غالانت بأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات قتل الجنود وحرق الأراضي في إسرائيل، وأن عليها "خلع القفازات".

وعلى الرغم من تهديداته، إلا أن غالانت الذي تحدث في مناسبة ثقافية في تل أبيب، قال: إن إسرائيل غير معنية بالحرب، وهي تعطي حماس الفرصة لإعادة الأمور إلى مسارها، وقال: "إذا فرض الواقع عليك استخدام القوة، يجب عليك أن تسقط عدوك بقوة كبيرة".

وأضاف، إننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ولكنه لم يستبعد الوصول إليها في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه عند حدود في قطاع غزة.

وادعى غالانت أن التعليمات المعطاة لجنود الاحتلال وقناصته على حدود قطاع غزة واضحة، وهي منع اجتياز السياج الالكتروني بأقل قدر ممكن من القوة للحيلولة دون سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين.

#غالانت #حماس #غزة #حرب

أخبار ذات صلة

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

الاحتلال يهدد الجهاد الإسلامي برد شديد سيطال حماس ايضا حال تنفيذ أي هجوم ضد أهداف إسرائيلية

حدود غزة

شهيدان برصاص الاحتلال على سياج غزة في جمعة "ثوار من اجل القدس"

الوفد الامني المصري - ارشيف

الوفد المصري يغادر غزة بعد زيارة استمرت لعدة ساعات

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي تهدد بقصف تل أبيب اذا استمرت الغارات على غزة

واشنطن تقر تجميد المساعدات للسلطة اذا استمرت بدفع رواتب الاسرى

تميم وهنية

صحيفة: قطر تضخ أمولا جديدة لحماس ثمنا لوقود الكهرباء ورواتب موظفي الحركة لثلاثة اشهر

الأكثر قراءة اليوم

صور: سبعة شهداء واصابة 192 آخرين في مجزرة اسرائيلية مروعة شرق غزة

الملحمة البطولية التي خاضها الشهيد اسماعيل شرق مخيم البريج

ديلي ميل : رواية مثيرة لشاهد كان داخل قنصلية الرياض وقت اختفاء خاشقجي

شاهد : لحظة استهداف اسماعيل هنية بقنابل الغاز شرق غزة

صحيفة تركية: ساعة خاشقجي سجلت وقائع تعذيبه وقتله وفريق الاغتيال حاول حذف الملفات

حماس: التحام الشباب مع جنود العدو مسار جديد للمسيرات وسيكون له ما بعده

ليبرمان يقرر وقف إدخال الوقود القطري الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

الأخبار الرئيسية

هنية- ارشيف

هنية: مسيراتنا ليست لأجل السولار أو الدولار و ستستمر حتى رفع الحصار كليا

السنوار والحية - ارشيف

صحيفة : حماس تكشف عن مخطط لاغتيال السنوار والحية والزهار

حماس - اسرائيل

غزة : خطوات عملية لتثبيت التهدئة بين حماس و"إسرائيل"

حدود غزة -ارشيفية

قناة عبرية: توقعات الجيش فشلت بشأن الموقف على حدود غزة وحدث العكس تماماً

مسيرات العودة غزة

صور: سبعة شهداء واصابة 192 آخرين في مجزرة اسرائيلية مروعة شرق غزة