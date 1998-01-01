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بلدية خان يونس تستكمل المرحلة الثانية لمشروع تطوير عملية جمع النفايات الصلبة

السبت 13 أكتوبر 2018 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

استكملت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وبالتنسيق مع مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس، رفح والوسطى المرحلة الثانية من مشروع توزيع عدد من حاويات النفايات الجديدة في أماكن مختلفة من المدينة، وذلك لتحسين الخدمات التي يقدمها المجلس في عملية الجمع الثانوي للنفايات ، وللمساهمة في زيادة كفاءة عملية الجمع.

وأكد رئيس بلدية خان يونس ورئيس مجلس الخدمات المشترك المهندس علاء الدين البطة على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في قطاع النفايات واستمراريته بالرغم من الظروف السائدة للمساهمة في تعزيز وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال الهيئات المحلية لا سيما في مدينة خان يونس.

وبين مدير دائرة الصحة والبيئة بالبلدية الدكتور يوسف شبير أن المرحلة الثانية من المشروع شملت توزيع (50) حاوية سعة (1) كوب، و (20) حاوية سعة (4) كوب ، ليصبح إجمالي الحاويات التي تم توزيعها (170) حاوية، مشيراً إلى أهمية الآليات الحديثة التي تم تمويلها من خلال مشروع إدارة النفايات الصلبة الذي تم تنفيذه من قبل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبتمويل من قبل مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وذلك لصالح المجلس.

وبين شبير بأن بلدية خان يونس تبذل مساعي حثيثة من أجل الحفاظ على القطاع الصحي والبيئي في كافة الأحياء التابعة للبلدية وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلدية جراء الأوضاع السائدة، مقدماً شكره العميق لإدارة المجلس والمؤسسات المانحة على مواصلة دعمها لمشاريع بلدية خان يونس التي تهدف للرقي بالمدينة وتطوير الخدمات.

#بلدية خان يونس

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