مركز الرعاية الصحية التخصصي ينظم يوم طبي مجاني بغزة

غزة / سما /

نظم مركز الرعاية الصحية التخصصي التابع لاتحاد لجان الرعاية الصحية يوم طبي مجاني لمرضى السكر وغدد الصماء وسط مدينة غزة.



وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد لجان الرعاية الصحية في قطاع غزة د. رائد صباح أن هذا اليوم المجاني يأتي ضمن الخدمات التي يقدمها المركز إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة.



وأكد د. صباح إلى أن الاتحاد سيعمل على تنظيم العديد من الأنشطة المجانية مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.



ويشار إلى أن المركز يقدم تخفيضات على أسعار الأدوية والتحاليل الطبية.



كما يذكر أن اليوم المجاني يستمر من الساعة 10 صباحاً حتى 7 مساءً.