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تشييع حاشد لشهداء المجزرة الاسرائيلية في قطاع غزة

السبت 13 أكتوبر 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع حاشد لشهداء المجزرة الاسرائيلية في قطاع غزة



غزة / سما /

شيعت جماهير غفيرة، اليوم السبت، جثامين سبعة شهداء سقطوا برصاص الاحتلال، يوم أمس الجمعة، خلال المسيرات على حدود قطاع غزة.

وانطلقت مواكب تشييع الشهداء الأربعة من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح باتجاه منازل عائلاتهم، في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع لإلقاء نظرة الوداع عليهم قبل أن يتم أداء صلاة الظهر على جثامينهم ودفنهم في مقابر الشهداء.

كما شيع الجماهير جثماني شهيدين من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وآخر من مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوب القطاع لإلقاء نظرة الوداع عليهم من قبل أهاليهم قبل أداء الصلاة ودفنهم في مقابر تلك المناطق.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ورايات التنظيمات المختلفة وسط ترديد شعارات تطالب المقاومة بالرد على العدوان الإسرائيلي المتصاعد والعنيف بحق المتظاهرين السلميين على الحدود.

وشارك قيادات من الفصائل الفلسطينية في جنازات التشييع بينهم اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس الذي ألقى خطابا مقتضبا، أكد خلاله على استمرار مسيرات العودة حتى رفع الحصار كاملا عن قطاع غزة.

#شهداء #غزة #تشييع

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