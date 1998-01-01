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رويترز : معلومات الأمن التركي عن خاشقجي مصدرها ساعة أي واتش

السبت 13 أكتوبر 2018 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز : معلومات الأمن التركي عن خاشقجي مصدرها ساعة أي واتش



اسطنبول / وكالات/

ذكرت صحيفة "صباح" الموالية للحكومة التركية، أن المعلومات الموجودة في حوزة الأمن التركي، مصدرها الساعة الذكية التي كانت بيد الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال زيارته قنصلية بلاده.

وتؤكد الصحيفة، أن جمال خاشقجي ترك قبل دخوله مبنى القنصلية هاتفه الذكي iPhone لخطيبته، وحوّل ساعة يده Apple Watch إلى وضعية التسجيل.

وتشير الصحيفة إلى أن الساعة وهي من نوع "أبل ووتش"، سجلت حديث خاشقجي والأصوات المحيطة به وأرسلتها إلى هاتفه الذي مع خطيبته في الخارج.

بدوره استبعد روبرت باير، العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، أن تكون الساعة الذكية للإعلامي السعودي جمال خاشقجي قد نقلت التسجيلات التي تزعم مصادر تركية أنها تثبت مقتله بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال روبرت باير، في مقابلة مع CNN، إنه يعتقد أن تقرير الصحيفة لا يبدو ممكنا، لأن خاشقجي كان بعيدا جدا على مدى اتصال "البلوتوث" بين ساعته وهاتفه.

وأضاف باير، الذي عمل سابقا في منطقة الشرق الأوسط مع: "أعتقد أن ما حدث بوضوح، هو أن السلطات التركية كانت قدر زرعت أجهزة تتجسس في القنصلية السعودية".

وتابع بالقول إن "الأتراك لا يثقون في أي دبلوماسيين، وكانوا في أغلب السفارات والقنصليات في تركيا، ويستمعون إلى ما يجري".

المصدر: وكالات

#خاشقجي #تركيا #السعودية

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