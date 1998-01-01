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هنية: مسيراتنا ليست لأجل السولار أو الدولار و ستستمر حتى رفع الحصار كليا

السبت 13 أكتوبر 2018 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: مسيراتنا ليست لأجل السولار أو الدولار و ستستمر حتى رفع الحصار كليا



غزة / سما /

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، إن مسيرات العودة مستمرة ولن تنتهي إلا برفع الحصار كليا عن قطاع غزة.

وأضاف هنية خلال كلمة ألقاها في مراسم تشييع أحد شهداء جمعة انتفاضة القدس، أن "مسيراتنا ليست لأجل السولار أو الدولار، ومن حق شعبنا أن يرفع الحصار عنه ويعيش حياة كريمة".

وشدد هنية في كلمته على أن من يتعاون مع الاحتلال ضد المقاومة وينسق أمنياً هو الذي يخدم صفقة القرن، وغزة تقاتل من أجل اسقاط تلك الصفقة، مضيفا أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس:" نقدر الجهود المبذولة لكسر الحصار ولكن نؤكد أن شلال الدم ومسيرات العودة لن تكون بالحلول الجزئية".

واستشهد 7 مواطنين وأصيب 154 آخرون أمس برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية لغزة، أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية، بحسب وزارة الصحة.

وشيع عشرات آلاف الفلسطينيين، اليوم السبت في مسيرات غاضبة ، سبعة شهداء سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس خلال "مسيرات العودة" في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وشارك في مراسم التشييع جماهير غفيرة يتقدمهم قادة فصائل المقاومة والعمل الوطني وعدد من المسلحين الذين اكدوا على مواصلة "مسيرات العودة".

ففي مخيم النصيرات، شيع المواطنون الشهيدين: أحمد ابراهيم الطويل وأحمد أبو نعيم، شيعوا في مخيم البريج الشهيد محمد اسماعيل، وفي خانيونس شيع المواطنون الشهيد عبد الله الدغمة وهو شقيق لاثنين من الشهداء، كما شيعوا في مدينة غزة جثماني الشهيدين: عفيفي عفيفي (18 عاما) ومحمد عباس (21 عاما)، وشيع المواطنون في رفح الشهيد تامر أبو عرمانة في مسيرة جماهيرية حاشدة.

#هنية #مسيرات العودة

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