العثور على جثة شاب مقتولًا في قلقيلية

رام الله / سما /

كشفت الشرطة والنيابة العامة اليوم السبت ملابسات مقتل الشاب محمدعبد اللطيف سرية (31 عامًا) من سكان باقة الحطب شمالي قلقيلية والذي عثر على جثته في ارض زراعية بالقرية صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه بعد العثور على جثته صباح اليوم تحركت قوة من الشرطة والنيابة العامة للمكان وباشرت الشرطة بالبحث والتحري فيما باشرت النيابة بالتحقيق وتبين بانه قتل على يد مشتبه به قام والده بتسليمه لجهاز الامن الوقائي.

واكد ارزيقات بان النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان واحالته للمعهد الطبي الشرعي.