جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 42

السبت 13 أكتوبر 2018 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يُواصل الاسير خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ42 على التوالي، رفضاً لاعتقاله التعسفي غير المشروع، مطالباً بحقه بالحرية.

وقالت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى" إن الأسير عدنان ما يزال يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم 42 توالياً، رفضاً لاعتقاله التعسفي، وسط منعه من زيارة محاميه أو عائلته، حيث لا تعرف ظروفه الصحية المتردية جراء الإضراب والإهمال الطبي.

وطالبت جميع مؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال لوقف سياساته التعسفية للنيل من الأسرى وانتهاك حقوقهم التي كفلتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وحقهم في الالتقاء بالمحامين أثناء عزلهم وإضرابهم.

وكانت مهجة القدس أكدت أن الأسير عدنان مازال يتعرض لمضايقات شديدة من إدارة مصلحة سجون الاحتلال بسبب استمراره في إضرابه المفتوح.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ عدنان بتاريخ 11/12/2017، ووجهت له عدة تهم تحريضية، وهو مفجر معركة الإرادة معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري.

#خضر عدنان

أخبار ذات صلة

معبر رفح -ارشيفية

فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي

مصر تواصل فتح معبر رفح لليوم الثالث على التوالي

معبر رفح يعمل لليوم الثاني استثنائيا

رفح - ارشيف

طالع.. كشف المسافرين عبر معبر رفح لليوم الأحد

معبر رفح -ارشيفية

بالاسماء .. كشف المسافرين عبر معبر رفح لليوم الخميس

معبر رفح

طالع كشف الاسماء .. فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي

الأكثر قراءة اليوم

صور: سبعة شهداء واصابة 192 آخرين في مجزرة اسرائيلية مروعة شرق غزة

الملحمة البطولية التي خاضها الشهيد اسماعيل شرق مخيم البريج

ديلي ميل : رواية مثيرة لشاهد كان داخل قنصلية الرياض وقت اختفاء خاشقجي

شاهد : لحظة استهداف اسماعيل هنية بقنابل الغاز شرق غزة

صحيفة تركية: ساعة خاشقجي سجلت وقائع تعذيبه وقتله وفريق الاغتيال حاول حذف الملفات

حماس: التحام الشباب مع جنود العدو مسار جديد للمسيرات وسيكون له ما بعده

ليبرمان يقرر وقف إدخال الوقود القطري الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

الأخبار الرئيسية

غالانت - ارشيف

غالانت يهدد حماس بتدفيعها ثمنا باهظا حال استمرت المواجهات على سياج غزة

هنية- ارشيف

هنية: مسيراتنا ليست لأجل السولار أو الدولار و ستستمر حتى رفع الحصار كليا

السنوار والحية - ارشيف

صحيفة : حماس تكشف عن مخطط لاغتيال السنوار والحية والزهار

حماس - اسرائيل

غزة : خطوات عملية لتثبيت التهدئة بين حماس و"إسرائيل"

حدود غزة -ارشيفية

قناة عبرية: توقعات الجيش فشلت بشأن الموقف على حدود غزة وحدث العكس تماماً