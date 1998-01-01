"الأعمال الخيرية" تدعم تكريم طلبة العلوم الشرعية في الضفة

رام الله / سما /

كرمت الإدارة العامة للتعليم الشرعي التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، يوم الجمعة، الفوج السادس من الطلبة الأوائل والناجحين في الثانوية العامة للفرع الشرعي من كافة محافظات الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال احتفال نظمته في مدينة قلقيلية بدعم من هيئة الأعمال الخيرية، وبرعاية وحضور وزير الأوقاف، الشيخ يوسف ادعيس.

ونظم حفل التكريم تحت شعار "القدس لنا وهي عاصمتنا"، بحضور مفوض عام هيئة الأعمال الخيرية في فلسطين إبراهيم راشد، ووكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، ومدير عام الشؤون الإدارية في الوزارة أحمد عباس، ورئيس لجنة الزكاة المركزية الدكتور أحمد نوفل، وممثلين عن عدد من المؤسسات والفعاليات، إلى جانب الطلبة المكرمين وحشد من ذويهم.

وأشاد ادعيس، باعتماد "اليونسكو" قرارات فلسطين بالإجماع بما يتعلق بالمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية في أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس والخليل وبيت لحم، مؤكدا أن هذا الاعتماد يشكل خطوة مهمة وضرورية للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولتأكيد حق الشعب في أملاكه الوقفية الإسلامية والمسيحية، في المسجد الأقصى، والمسجد الإبراهيمي، وكنيسة المهد، ومسجد بلال، والبلدة القديمة.