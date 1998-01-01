المحافظ حميد يشارك بحفل استقبال الطلبة بجامعة القدس ويؤكد على دعمه للطلبة وقطاع التعليم

شارك محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد اليوم السبت في فعاليات حفل استقبال الطلبة الجدد للعام الدراسي الجديد الذي اقامته جامعة القدس المفتوحة في محافظة بيت لحم .

وشارك بفعاليات الافتتاح ادارة الجامعة وحشد كبير من المسؤولين في محافظة بيت لحم من مختلف الفعاليات الرسمية والاهلية والشعبية حيث افتتح الحفل بكلمات ترحيبية المحافظ حميد من قبل مجلس الطلبة وممثلي الكتل الطلابية من جهة وادارة الجامعة من الجهة الاخرى ب مثمنين مشاركته الطلبة في هذا الحفل.

بدوره اكد المحافظ حميد في كلمته على دعم ومساندة القيادة الفلسطينية لابنائها الطلبة وحرصهم على الدراسة رغم كل الظروف الصعبة المحيطة مشيرا الى ان جامعة القدس المفتوحة شكلت نموذج عمل وعطاء متميز.

واكد المحافظ حميد على اهمية المؤسسات الاكاديمية في نضال الشعب الفلسطيني من اجل التحرر وحماية مشروعنا الوطني موضحا ان الحركة الطلابية كانت دائما في المقدمة في كل مراحل النضال الوطني الفلسطيني ويجب ان تستمر كذلك.

ودعا المحافظ حميد الطلبة للمشاركة الفاعلة في السياسات العامة بالمحافظة موضحا ان ابواب المحافظة مفتوحة للجميع من اجل ان يكونوا جزء فاعل في المجتمع من خلال حشد الطاقات وفتح المجال امام الشباب ليكونوا جزء من العمل والعطاء لوطنهم .

على صعيد اخر اكد المحافظ حميد على ان هناك قرار لديه ولدى كافة الجهات ذات العلاقة لمحاربة كافة التجاوزات و كافة الظواهر السلبية مؤكدا على تطبيق القانون من خلال كافة الاجراءات المتخذة والتي سيتم اتخاذها.

وعلى صعيد ذات صلة وتطبيقا لتوجهات وقرارات المحافظ حميد اكد مصدر أمني في محافظة بيت لحم بأنه تنفيذا للقانون وشكاوي المواطنين حول الازعاج الذي يسببه الخارجين من القاعات في ساعات الفجر يوميا بعد احتفالهم داخلها قامت الاجهزة الامنية اليوم بإحضار عدد من اصحاب هذه القاعات وتم توقيفم لحين احالتهم للنيابة العامة .

واكد المصدر بإن التصرفات التي يقوم بها هؤلاء الخارجين من القاعات تتسبب باعاقة حركة السير ويقوم البعض منهم بالاعتداء على ممتلكات المواطنيين تحت تاثير المسكرات والجلوس في منتصف الطريق معرضين حياتهم وحياة الاخرين للخطر .

وناشد المصدر كافة اصحاب القاعات بضرورة الالتزام بالقانون والوقت المحدد لانهاء الاحتفالات ومنع اصدار اصوات الاحتفالات خارج القاعات وضمن الوقت المحدد.