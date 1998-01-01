الديمقراطية تدين جريمة الإعدام الإسرائيلية بحق المشاركين في جمعة "انتفاضة القدس"

رام الله / سما /

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجريمة الإسرائيلية البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الشجاع، الذين لبوا نداء القدس بـ"مسيرة العودة وكسر الحصار" السلمية في جمعة "انتفاضة القدس" في مناطق التماس وميادين الاشتباك مع قوات الاحتلال على التخوم الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت الجبهة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت جمعة "انتفاضة القدس"، السلمية إلى ميدان للقتل والإعدام بالرصاص الحي، دون تمييز بين طفل وامرأة وشاب، وبين صحفي ومسعف، ووجهت التحية إلى الشهداء الأبطال والجرحى البواسل وجماهير شعبنا في القطاع الصامد الذين تصدوا لعدوان الاحتلال بصدورهم العارية متحدين الحصار والجوع والبطالة.

وأوضحت الجبهة، أن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة بشعة في قطاع غزة تضاف إلى جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا، أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين عزل، وهم، الشهيد الشاب أحمد الطويل (27 عاماً)، والشهيد الشاب أحمد أبو نعيم (17 عاماً)، والشهيد الشاب محمد إسماعيل (29 عاماً)، والشهيد الشاب عفيفي عفيفي (18 عاماً)، والشهيد الشاب عبد الله الدغمة (25 عاماً)، والشهيد الشاب تامر أبو عرمانه (22 عاماً) والشهيد الشاب محمد عباس (21 عاماً) وجرح أكثر من 250 آخرين، 154 منهم بالرصاص الحي، من بينهم 50 طفلاً، و10 نساء ومسعف وصحفي.

ورأت الجبهة أن التصعيد الدموي الإسرائيلي وجريمة الإعدام الميدانية محاولة بائسة من الاحتلال الإسرائيلي للتغطية على فشله في إرهاب شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة ووقف "مسيرات العودة وكسر الحصار"، وأكدت أن شعبنا الفلسطيني وقواه المقاومة في القطاع، سيواصل مسيرته النضالية حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها تلك المسيرات في كسر الحصار والعودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وطالبت الجبهة الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة تلك الجريمة الإسرائيلية البشعة واتخاذ موقف رادع ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها إلى الانصياع للقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني بفك الحصار ووقف كافة أشكال العدوان على القطاع، مؤكدة أنه لولا تخاذل المجتمع الدولي عن معاقبة إسرائيل لما تجرأت على الاستمرار في جرائمها وعدوانها على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وطالبت الجبهة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بتنفيذ وعده بتأمين الحماية الدولية لشعبنا بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.