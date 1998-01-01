ترامب يهاتف الملك سلمان لبحث أزمة خاشقجي

واشنطن/وكالات/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتحدث مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في القريب، لبحث قضية اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وقال ترامب للصحفيين السبت، إنه لم يتحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان لكنه سيتصل به "قريبا"، في الوقت الذي تختلط فيه فيه الأسئلة بعد اختفاء خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول الثلاثاء قبل الماضي.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" إنه يأخذ مسألة اختفاء خاشقجي "على محمل الجد"، مؤكدا أن الجهات المعنية بالتحقيق باتت أقرب من أي وقت مضى من حل لغز مصير خاشقجي.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.