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تشكيل مجلس استشاري للشباب في قرى الاطفال SOS

السبت 13 أكتوبر 2018 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تشكل مجلس استشاري للشباب في قرى الاطفال SOS فلسطين بعد مناظرة انتخابية واقتراع نزيه وعادل، وشارك فيه 65 شابا من قرى الاطفال في بيت لحم ورفح من جميع وحدات برامج SOS.

وكانت العملية الانتخابية ناجحة شهدت مشاركة فاعلة، علما أنه تم عقد ورشتين عمل سابقتين حول مفهوم العملية الانتخابية والاجراءات العملية لتنفيذها والتطلعات المتوقعة من المجالس بمختلف اشكالها.

وحضر الورشتين المدير الوطني لقرى الاطفال SOS فلسطين محمد الشلالدة عملية فرز النتائج وتحدث للشباب المشارك حول أهمية دورهم المستقبلي في المشاركة على المستوى الفردي والعائلي والمجتمعي في جميع القضايا التي تؤثر على تطوير حياتهم ، وأكد على ضرورة التواصل مع أخوانهم الشباب والشابات في قرية أطفال SOS رفح وأن يكونو جنبا إلى جنب نحو شباب معطاء في المجتمع وحضر أيضا كل من مدير البرامج سليم أبو غوش ومنسق الرعاية الاسرية عبد الله قمحاوي، واشرف على الانتخابات بشكل عام نزار العيسة وقادة الشباب زهير زبون، إسلام عياش، لارا طعمة ومحمد اللحام.

يشار الى ان مجلس استشاري شباب SOS فلسطين هو مجلس وطني  قرية أطفال SOS بيت لحم وقرية أطفال SOS رفح ) امتداد لمجلس استشاري شباب على المستوى الاقليمي يهدف إلى تعزيز دور الشباب في مناقشة قضاياهم وخاصة التي تؤثر على حياتهم، وتعزيز مشاركتهم الفردية والعائلية والمجتمعية وتمكينهم بجميع المهارات الشخصية والوظيفية التي تساعدهم مستقبلا في الاندماج مع المجتمع المحلي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وترشح للانتخابات 16 شابا  وفاز في الانتخابات كل من أمير مخالفة، كلوديا شرحة، حنين أبو زنيد، أحمد جعيوي، مايا شرحة، فايزة الكردي، عاهد شلبي، أسيل شاهين ورمزي صلاح، مادلين فهمي وابراهيم نوفل.

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