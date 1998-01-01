جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

باريس: ولي عهد أبوظبي يلغي زيارته إلى فرنسا لأمر استجّد عليه

السبت 13 أكتوبر 2018 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس: ولي عهد أبوظبي يلغي زيارته إلى فرنسا لأمر استجّد عليه



ابو ظبي / وكالات/

أعلن قصر الإليزيه أمس الجمعة أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان اضطر بسبب "أمر استجّد عليه" لإلغاء زيارة له كانت مقرّرة إلى فرنسا الثلاثاء المقبل.

ماكرون من أبوظبي: يجب مواصلة الحزم مع إيران

وقالت الرئاسة الفرنسية إن باريس وأبوظبي تعملان على تحديد موعد جديدة لهذه الزيارة، دون أن توضح ماهية السبب الذي استجدّ على نائب رئيس الإمارات واضطره لإلغاء زيارته.

وكان من المقرر أن يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي عهد أبوظبي عددا من الملفات ولاسيما "القضايا الإقليمية"، حيث كانت الزيارة تهدف حسب الرئاسة الفرنسية، إلى "العمل معا من أجل السلم والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا".

وقبل الإعلان عن إلغاء الزيارة لفت الإليزيه إلى أن زيارة ولي عهد أبوظبي إلى فرنسا ستشكّل "مناسبة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية، وبحث القضايا الإقليمية بهدف العمل معا من أجل السلم والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا".

وتعوّل باريس على الدعم المالي الإماراتي والسعودي لمجموعة دول الساحل التي تعمل على ضمان أمن هذه المنطقة المهددة من مجموعات جهادية.

والإمارات هي أحد المشترين الأساسيين للعتاد العسكري الفرنسي وحليف استراتيجي لباريس التي تملك قاعدة عسكرية جوية في أبوظبي.

المصدر: أ ف ب

أخبار ذات صلة

ماكرون وبن سلمان

ماكرون لبن سلمان: “لا تتكلم هكذا مع فرنسا”.. وظل الوليد يلاحق زيارته لها

ولي عهد أبوظبي في جلسة عائلية مع الرئيس الصيني

وزيرة إسرائيلية ستزور أبوظبي نهاية الشهر الجاري

معالم أبوظبي تبتهج بانعقاد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي و" استراتيجية العزم "

محمد بن سلمان - ارشيف

لهذه الاسباب اختصر ولي العهد السعودي زيارته إلى الكويت!!

الخريري -ارشيف

اطلاق سراح مشروط..الحريري يصل باريس وإبقاء ابنه وابنته بالرياض

الأكثر قراءة اليوم

الملحمة البطولية التي خاضها الشهيد اسماعيل شرق مخيم البريج

ديلي ميل : رواية مثيرة لشاهد كان داخل قنصلية الرياض وقت اختفاء خاشقجي

شاهد : لحظة استهداف اسماعيل هنية بقنابل الغاز شرق غزة

حماس: التحام الشباب مع جنود العدو مسار جديد للمسيرات وسيكون له ما بعده

ليبرمان يقرر وقف إدخال الوقود القطري الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

عريقات يوجه سؤالا لحركة حماس ؟؟

صحيفة تركية: ساعة خاشقجي سجلت وقائع تعذيبه وقتله وفريق الاغتيال حاول حذف الملفات

الأخبار الرئيسية

السنوار والحية - ارشيف

صحيفة : حماس تكشف عن مخطط لاغتيال السنوار والحية والزهار

حماس - اسرائيل

غزة : خطوات عملية لتثبيت التهدئة بين حماس و"إسرائيل"

حدود غزة -ارشيفية

قناة عبرية: توقعات الجيش فشلت بشأن الموقف على حدود غزة وحدث العكس تماماً

ثوري فتح

الرئيس عباس يؤكد : اقامة امارة في غزة مرفوض بشكل كامل

مسيرات العودة غزة

صور: سبعة شهداء واصابة 192 آخرين في مجزرة اسرائيلية مروعة شرق قطاع غزة