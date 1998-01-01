جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

هل هناك جزء عاشر من "باب الحارة"؟

السبت 13 أكتوبر 2018 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل هناك جزء عاشر من "باب الحارة"؟



وكالات / سما /

كشف المنتج محمد قبنض عن استعداد شركته لإنجاز الجزء العاشر من المسلسل الشامي الشهير "باب الحارة".


وقال قبنض إنّ العمل مدرج على خطة شركته لموسم 2019 وبالتالي سيكون جاهزًا للعرض في رمضان المقبل.


ولم يفصح قبنض عن تفاصيل العمل وما إذا كان سيتضمن مشاركة نجومه الأساسيين، وعما إذا كان سينجز النسخة الأساسية من المسلسل، أم نسخة مختلفة كما أكد الكاتب مروان قاووق، والذي سينجز نسخة قبنض من المسلسل، حيث لفت حينها إلى أنه سيقدّم شخصيات وحارات جديدة، وسيعمد إلى إبعاد العديد من الشخصيات المعروفة في العمل.


من جهته، المنتج والمخرج بسام الملا كعادته فضّل الصمت، ولم يردّ بكلمة واحدة على ما قاله قبنض، في حين أنّ هناك مواجهة قضائية قد تجمع الطرفين في الفترة المقبلة بحسب مجلة "سيدتي".

وكانت مجلة "سيدتي نت" قد نشرت في وقت سابق، أنّ المنتج بسام الملّا حصل على حكم قضائي مبرم وقطعي، بامتلاك حقوق إنتاج مسلسل "باب الحارة" دون غيره، ودون شراكة مع أحد، فهل تشهد الأيام المقبلة معارك جديدة حول المسلسل؟

 
#باب الحارة

أخبار ذات صلة

شاهد نت باب الحارة 8 الحلقة 7 ،، الحلقة السابعة مسلسل "باب الحارة " الجزء الثامن أونلاين

غضب سعودي من "MBC" بسبب شارة "باب الحارة" ودعوى لسجن منتج المسلسل

"العقيد معتز" سيعود لمسلسل "باب الحارة" بهذين الشرطين

من هي عروس "أبو عصام" الفرنسية في في الجزء السادس من "باب الحارة"

العكيد "أبو النار" من "باب الحارة" إلى قوارب اللجوء

عودة "العكيد أبو شهاب" إلى "باب الحارة"

الأكثر قراءة اليوم

صور: سبعة شهداء واصابة 192 آخرين في مجزرة اسرائيلية مروعة شرق غزة

الملحمة البطولية التي خاضها الشهيد اسماعيل شرق مخيم البريج

ديلي ميل : رواية مثيرة لشاهد كان داخل قنصلية الرياض وقت اختفاء خاشقجي

شاهد : لحظة استهداف اسماعيل هنية بقنابل الغاز شرق غزة

حماس: التحام الشباب مع جنود العدو مسار جديد للمسيرات وسيكون له ما بعده

ليبرمان يقرر وقف إدخال الوقود القطري الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

صحيفة تركية: ساعة خاشقجي سجلت وقائع تعذيبه وقتله وفريق الاغتيال حاول حذف الملفات

الأخبار الرئيسية

هنية- ارشيف

هنية: مسيراتنا ليست لأجل السولار أو الدولار و ستستمر حتى رفع الحصار كليا

السنوار والحية - ارشيف

صحيفة : حماس تكشف عن مخطط لاغتيال السنوار والحية والزهار

حماس - اسرائيل

غزة : خطوات عملية لتثبيت التهدئة بين حماس و"إسرائيل"

حدود غزة -ارشيفية

قناة عبرية: توقعات الجيش فشلت بشأن الموقف على حدود غزة وحدث العكس تماماً

ثوري فتح

الرئيس عباس يؤكد : اقامة امارة في غزة مرفوض بشكل كامل