هل هناك جزء عاشر من "باب الحارة"؟

كشف المنتج محمد قبنض عن استعداد شركته لإنجاز الجزء العاشر من المسلسل الشامي الشهير "باب الحارة".



وقال قبنض إنّ العمل مدرج على خطة شركته لموسم 2019 وبالتالي سيكون جاهزًا للعرض في رمضان المقبل.



ولم يفصح قبنض عن تفاصيل العمل وما إذا كان سيتضمن مشاركة نجومه الأساسيين، وعما إذا كان سينجز النسخة الأساسية من المسلسل، أم نسخة مختلفة كما أكد الكاتب مروان قاووق، والذي سينجز نسخة قبنض من المسلسل، حيث لفت حينها إلى أنه سيقدّم شخصيات وحارات جديدة، وسيعمد إلى إبعاد العديد من الشخصيات المعروفة في العمل.



من جهته، المنتج والمخرج بسام الملا كعادته فضّل الصمت، ولم يردّ بكلمة واحدة على ما قاله قبنض، في حين أنّ هناك مواجهة قضائية قد تجمع الطرفين في الفترة المقبلة بحسب مجلة "سيدتي".



وكانت مجلة "سيدتي نت" قد نشرت في وقت سابق، أنّ المنتج بسام الملّا حصل على حكم قضائي مبرم وقطعي، بامتلاك حقوق إنتاج مسلسل "باب الحارة" دون غيره، ودون شراكة مع أحد، فهل تشهد الأيام المقبلة معارك جديدة حول المسلسل؟