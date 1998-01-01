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أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

السبت 13 أكتوبر 2018 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية



وكالات / سما /

يبدو أن الموت كان الخيار الأخير الذي نجح في طي صفحة الخلافات بين الفنانة المصرية أنغام وشقيقتها من الأب الفنانة غنوة محمد علي سليمان التي لقيت مصرعها عصر الجمعة في حادث أليم توفيت على إثره على الفور.
 

وذكرت صحف محلية مصرية أن أنغام توجهت إلى المستشفى الجوي في التجمع الخامس، الذي يتواجد فيه جثمان شقيقتها فور سماعها للخبر، وانهارت بالبكاء هناك بعد رؤيتها لوالدة المتوفية ووالدها محمد علي سليمان.



ونعت المطربة الشهيرة شقيقتها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، قائلة :"البقاء لله .. انتقلت إلى رحمة الله غنوه محمد على سليمان .. أخت أنغام إثر حادث أليم صباح اليوم..نسألكم الدعاء".

وتعد العلاقة بين أنغام وشقيقتها من الأب "غنوة" مضطربة للغاية، بعد تأكيد الأخيرة أنها تحاربها حتى لا تدخل مجال الغناء بقوة رغم صوتها القوي، كما اتهمتها عدة مرات بأنها تنكر فضل والدها عليها وتتجاهل دوره الكبير في حياتها، كما أنها ترفض مساعدة شقيقها المعاق وترفض ذكره بوسائل الإعلام.

وحرص نجوم الفن العربي وعلى رأسهم "اليسا وهاني شاكر وخالد سليم ومنة فضالي وريم البارودي وهبة مجدي ورانيا محمود ياسين" على تقديم واجب العزاء لأنغام ووالدها الموسيقار محمد علي سليمان في وفاة ابنته الشابة.
 

#أنغام #غنوة

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