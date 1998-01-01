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كيف تتأكد من عدم اختراق حسابك على فيسبوك؟

السبت 13 أكتوبر 2018 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تتأكد من عدم اختراق حسابك على فيسبوك؟



القدس المحتلة/سما/

تسبب إعلان شركة "فيسبوك"، أمس الجمعة، عن اختراق قراصنة لـ29 مليون حساب، للمرة الثانية خلال شهر، ما يرفع عدد الحسابات المخترقة إلى قرابة 80 مليون حساب، بحالات من القلق والهلع من أن تكون كل الحسابات معرّضة للاختراق.

وبالطبع، أبلغ موقع "فيسبوك" المستخدمين المخترقة حساباتهم، عبر رسائل تنبيه على رأس صفحاتهم، وضع فيها التفاصيل التي تعرضت للاختراق، وفق النصّ التالي: "تتوفر لدينا معلومات إضافية عن الحادث الأمني الذي اكتشفناه في 25 أيلول/سبتمبر 2018، طرف ثالث لم يتم تحديده تمكن من الحصول على اسمك، بريدك الإلكتروني، عنوانك ورقم هاتفك".

وأوضح الموقع في الرسائل التي تناولها عدد من المستخدمين أنه قام بتأمين الموقع وحماية الحساب، وأنه يعمل مع جهاد إنفاذ القانون بشأن هذا الحادث".

وأمس، الجمعة، قالت الشركة في بيان إن قراصنة إنترنت تمكنوا من الوصول لمعلومات شخصية لـ29 مليون مستخدم، من خلال اختراق حساباتهم، وإن ذلك جاء ضمن عملية اختراق موسعة وقعت قبل نحو أسبوعين، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وأعلنت الشركة، قبل أسبوعين، عن عملية اختراق واسعة، طالت ما يقارب 50 مليون حساب، تلاها إخراج "فيسبوك" لـ 90 مليون مستخدم من حساباتهم، في إطار تطبيقها تدابير أمان مرتبطة بالحسابات المخترقة.

ولم تحدد الشركة من يقف وراء عملية الاختراق.

يشار إلى أنّ أكثر من ملياري شخص حول العالم يستخدمون موقع "فيسبوك" شهريًا.

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