ليفاندوفسكي : كنت امتلك عروضًا مغرية للرحيل عن البايرن

وكالات / سما /

كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم ونجم فريق بايرن ميونخ الألماني أنه قد رفض أكثر من عرض مغري للرحيل عن صفوف البايرن في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مشيرًا إلى أنه سعيد بتواجده مع أحد أفضل أندية العالم.

وارتبط اسم روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ 30 عامًا بالرحيل عن فريق بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأشارت التقارير الصحفية وقتها بأن ليفاندوفسكي عُرض عليه الانتقال للعب في ريال مدريد الإسباني، وأيضًا تشيلسي الإنجليزي، ولكن في نهاية المطاف قرر الاستمرار مع بايرن ميونخ.

وتحدث روبرت ليفاندوفسكي حسب “شبكة سكاي سبورتس” قائلاً “كنت امتلك عروضًا مغرية من كبرى أندية أوروبا في الصيف الماضي، وبالفعل تحدثت معهم حول إمكانية رحيلي”.

وأضاف “وكنت أعلم بأن بالرغم من هذه العروض المغرية التي تلقيتها، إلا أن إدارة بايرن ميونخ سترفض رحيلي، وبصراحة كان هناك بعض الأمور التي لم أحبها حدثت بيني وبين الإدارة، وقلتها لهم بشكل صريح”.

وتابع “ولكن الآن الأمور أصبحت جيدة للغاية، وأنا سعيد حقًا باستمراري مع بايرن ميونخ، ولا يمكنني أن أندم على بقائي في أحد أكبر أندية العالم في الوقت الحالي”.

الجدير بالذكر أن عقد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي ينتهي مع فريق بايرن ميونخ في صيف عام 2021.