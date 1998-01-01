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بنعطية يعبر عن عدم رضاه على وضعيته في يوفنتوس

السبت 13 أكتوبر 2018 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنعطية يعبر عن عدم رضاه على وضعيته في يوفنتوس



وكالات / سما /

عبر مدافع يوفنتوس الإيطالي مهدي بنعطية عن خيبة آمله من وضعيته في يوفنتوس هذا الموسم، بسبب جلوسه احتياطيا في عديد المباريات، مؤكدا صعوبة المنافسة لنيل مركز أساسي في قلب دفاع السيدة العجوز.

 

وشارك اللاعب المغربي الدولي في ثلاث مباريات فقط في الـ10 مباريات التي خاضها الفريق حتى الآن، حيث يتنافس مع جيورجيو كيليني، ليوناردو بونوتشي، أندريا بارزالي، ودانييل روجاني.

وقال بنعطية في مقابلة مع تلفزيون يوفنتوس:”أنا ألعب أقل قليلا من العام الماضي، ومع ذلك ، أحاول دائمًا أن أكون جاهزًا وأقدم كل ما لدي. الجميع يريد اللعب ، ومن المخيّب للآمال أن أستبعد في بعض المباريات ولكن هنا في يوفنتوس لدينا فريقان من نفس المستوى.”

وأضاف: “لذا عليك فقط أن تتدرب بجد وتكون جاهزًا عندما تتم دعوتك”.

ويمتد عقد بنعطية مع النادي الإيطالي حتى عام 2020، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 30 مليون يورو، وتم ربطه بعديد الأندية في سوق الانتقالات الصيفية، كآرسنال، ومارسيليا الفرنسي، إلا أنه فضل البقاء مع يوفنتوس.

#مهدي بنعطية #يوفنتوس

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