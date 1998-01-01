البرغوثي يشارك بمسيرات غزة

غزة / سما/

دعا د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى الاستمرار ومواصلة المقاومة الشعبية في غزة والضفة، بما فيها القدس، رفضا للاحتلال ونظام الابارتهايد العنصري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في جموع المحتشدين في مخيم العودة شرق غزة في جمعة انتفاضة القدس حيا من خلالها بسالة و شجاعة شعبنا في غزة الصامدة في وجه المعاناة والحصار الاسرائيلي، موجها التحية لأرواح الشهداء وذويهم وللجرحى ولكل الطواقم الإعلامية والطبية وفرق المسعفين المتطوعين وكل القائمين على مخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار.

واعتبر البرغوثي أن هذه المسيرات تمثل نموذجا للمقاومة الشعبية التي من خلالها يرد شعبنا على عنجهية وعنصرية الاحتلال ويخاطب بها العالم.

واكد د. البرغوثي على أننا تواقون للخلاص من المعاناة التي يسببها الاحتلال، و من حقنا استعادة سيادتنا الوطنية على أراضينا الفلسطينية و كامل حقوقنا المشروعة لاسيما حق شعبنا بالعودة هذا الحق غير القابل للشطب أو التنكر له.

وأضاف د. البرغوثي أن هذه التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني سواء في مواجهته للحصار الإسرائيلي على غزة أو للاستيطان و العنصرية في الضفة قادرة على حماية حقوقنا و قضيتنا الوطنية ، داعيا في الوقت ذاته لتطوير المقاومة الشعبية إلى جانب توسيع المقاطعة في إطار الإستراتيجية الكفاحية الموحدة وكذلك استنهاض طاقات شعبنا الفلسطيني و المحافظة على تواصله ووحدته في غزة و الضفة و في أراضي ال48 و الشتات .

وشدد د. البرغوثي على أهمية المحافظة على الانجازات و المكتسبات التي حققتها مسيرات العودة وما تحققه المقاومة الشعبية في الخان الأحمر و مواقع الدفاع عن اراضينا الفلسطينية في قرى وبلدات الضفة مؤكدا على ضرورة أن تشكل هذه الإنجازات قوة دفع حقيقية لإتمام المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية المدخل الأساس لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية.

واختتم كلمته قائلا: غزة التي رفعت رأس الشعب الفلسطيني وحافظت على الكرامة الوطنية الوطنية من حقها العيش بحياة كريمة وأن لا دولة فلسطينية بدون غزة ولا دولة في غزة مفصولة عن فلسطين.

وقال أن المقاومة الشعبية ولدت لتبقى وتنتصر.

وقبل مغادرته لمخيم العودة توجه البرغوثي للخيمة الطبية ليتفقد الجرحى والمصابين ويثني على أداء الطواقم الطبية التي تبذل جهودا كبيرة لإنقاذ حياة الجرحى.