مورينيو يتلقى دفعة كبيرة قبل موقعة تشيلسي

وكالات / سما /

تلقى جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي لفريق نادي مانشستر يونايتد دفعة مهمة قبل موقعة تشيلسي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز تتمثل في جاهزية المدافع الأيسر الإنجليزي لوك شو للمباراة المرتقبة ضد البلوز.

ولا يعيش أحمر مانشستر أفضل أوقاته الكروية مع صاحب الـ 55 عامًا، الذي يعاني من الكثير من المشاكل سواء الفنية أو فيما يتعلق بالسيطرة على غرفة خلع الملابس حيث توجد الكثير من الخلافات مع عدد من نجوم الفريق أبرزهم النجم الفرنسي بول بوجبا.

ويقبع اليونايتد في مركز لا يليق به على الإطلاق حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات، تعادل واحد و3 هزائم.

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال انتصار 3-2 على حساب نيوكاسيل يونايتد في اللقاء الأخير في البريميرليج مع العودة القوية التي قام بها اليونايتد في هذه المباراة بفضل هدف أليكسيس سانشيز في الدقيقة 90.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن لوك شو تم فحص إصابته من جانب الطاقم الطبي للفريق وتم تشخيص الإصابة على أنها طفيفة.

وكان شو قد تم استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي كرواتيا وإسبانيا خلال فترة التوقف الدولية الحالية.