كروس: لست قلقا بشأن نتائج ريال مدريد

وكالات / سما /

تحدث توني كروس ، لاعب ريال مدريد، والمنتخب الألماني، في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة هولندا ضد ألمانيا في دوري الأمم. حيث أكد أنه ليس قلقا من سلسلة من النتائج السيئة التي يمر بها النادي الملكي، الذي فقد ثلاثة من المباريات الأربع الأخيرة، وأكثر من 500 دقيقة دون هدف.

وقال كروس: “إنه تحد لعكس هذا الوضع وإظهار ما يمككنا فعله. كانت هناك دائما مراحل من هذا القبيل ، لا يهمني “.

بشأن مركزه مع المدرب الجديد جوليان لوبيتيجي، الذي كلفه بمهام دفاعية أكثر منها هجومية، أضاف:”أنا أحب اللعب هناك، ولكن أنا لست كاسميرو، مع منتخب ألمانيا لعبت أيضا في هذا الدور بشكل جيد إلى جانب جوشوا كيميتش، إنه نموذج جيد للمستقبل ، يمكننا استخدامه بشكل معتاد. ”

وفيما يتعلق انتقاد اللاعب السابق مايكل بالاك (قال فوجئت أن يواكيم لوف احتفظ بمنصبه كمدرب بعد أداء الفريق في نهائيات كأس العالم في روسيا، والأسوأ في آخر 80 عاما).

أجاب كروس مازحا: “يعتقد أنه يجب أن يكون هناك تغيير بسبب رغبته في المنصب، وسوف يكون هناك دائما وجهات نظر مختلفة، وبعض الناس يعتقدون يجب أن يتقاعد بعد نجاحه الكبير، وآخر يعتقد أن أفضل وقت هو بعد الفشل الكبير، وإذا كان يشكك في نفسه، يمكن للمدرب العثور على محفزات جديدة ، وقد فعل لوف ، وأنا مقتنع أنه يمكننا القيام بذلك مرة أخرى.”