جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الحكم لاهوز اعتذر لبرشلونة عن إلغاء هدف ميسي

السبت 13 أكتوبر 2018 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم لاهوز اعتذر لبرشلونة عن إلغاء هدف ميسي



وكالات / سما /

كشف الأرجنتيني إلفيو باولوروسوعن واقعة مثيرة للجدل حدثت عام 2014 عندما كان يعمل كمساعد لتاتا مارتينو مدرب برشلونة السابق، وذلك بتوجه الحكم ماتيو لاهوز لغرفة خلع ملابس البرسا والاعتذار عن إلغاء هدف ليونيل ميسي.

وأحرز ميسي هدف صحيح في مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة موسم 2013-2014، لكن الحكم ماتيو لاهوز ألغاه بداعي التسلل، وهو ما تسبب في خسارة برشلونة اللقب آنذاك.

واتضح بعد ذلك أن ميسي لم يكن يقف في موقع تسلل، حيث أن لاعب أتلتيكو مدريد هو من مرر الكرة له وليس زميله في البرسا، وبالتالي لم يكن قرار إلغاء الهدف موفقاً من ماتيو لاهوز الذي اعترف بخطأه واعتذر للاعبي برشلونة.

وقال باولوروسو في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية “ميسي سجل الهدف الذي يمنحنا اللقب، والحكم ألغى الهدف، وكنا في الساعة الثانية فجراً نبكي في غرفة تغيير الملابس، وجاء الحكم للاعتذار عن هذا الخطأ، لقد كان موسماً معقداً”.

يذكر أن برشلونة لا يحظى بعلاقة جيدة مع الحكم ماتيو لاهوز الذي تم اتهامه كثيراً من أنصار النادي بأنه يتعمد ارتكاب الأخطاء ضدهم.

#لاهوز #ميسي

أخبار ذات صلة

شاهد الفيديو ..ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة

ديبالا يرد على أنباء انتقاله لبرشلونة بوساطة ميسي

ميسي

ميسي يقف وراء الالغاء.. إسرائيل تُلوح بتقديم شكوى إلى الفيفا إثر إلغاء مباراة الأرجنتين

برشلونة : الحكم بسجن ميسي ووالده 21 شهراً بتهمة التهرب الضريبي

ihuihihi

شاهد : فتاة امريكية تتهم كريستيانو رونالدو باغتصابها ببرود ثم اعتذر لها..

بالفيديو.. رونالدو يضرب لاعباً وسط هتافات "ميسي .. ميسي"

الأكثر قراءة اليوم

الملحمة البطولية التي خاضها الشهيد اسماعيل شرق مخيم البريج

ديلي ميل : رواية مثيرة لشاهد كان داخل قنصلية الرياض وقت اختفاء خاشقجي

شاهد : لحظة استهداف اسماعيل هنية بقنابل الغاز شرق غزة

حماس: التحام الشباب مع جنود العدو مسار جديد للمسيرات وسيكون له ما بعده

ليبرمان يقرر وقف إدخال الوقود القطري الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

عريقات يوجه سؤالا لحركة حماس ؟؟

صحيفة تركية: ساعة خاشقجي سجلت وقائع تعذيبه وقتله وفريق الاغتيال حاول حذف الملفات

الأخبار الرئيسية

السنوار والحية - ارشيف

صحيفة : حماس تكشف عن مخطط لاغتيال السنوار والحية والزهار

حماس - اسرائيل

غزة : خطوات عملية لتثبيت التهدئة بين حماس و"إسرائيل"

حدود غزة -ارشيفية

قناة عبرية: توقعات الجيش فشلت بشأن الموقف على حدود غزة وحدث العكس تماماً

ثوري فتح

الرئيس عباس يؤكد : اقامة امارة في غزة مرفوض بشكل كامل

مسيرات العودة غزة

صور: سبعة شهداء واصابة 192 آخرين في مجزرة اسرائيلية مروعة شرق قطاع غزة