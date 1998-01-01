الحكم لاهوز اعتذر لبرشلونة عن إلغاء هدف ميسي

وكالات / سما /

كشف الأرجنتيني إلفيو باولوروسوعن واقعة مثيرة للجدل حدثت عام 2014 عندما كان يعمل كمساعد لتاتا مارتينو مدرب برشلونة السابق، وذلك بتوجه الحكم ماتيو لاهوز لغرفة خلع ملابس البرسا والاعتذار عن إلغاء هدف ليونيل ميسي.

وأحرز ميسي هدف صحيح في مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة موسم 2013-2014، لكن الحكم ماتيو لاهوز ألغاه بداعي التسلل، وهو ما تسبب في خسارة برشلونة اللقب آنذاك.

واتضح بعد ذلك أن ميسي لم يكن يقف في موقع تسلل، حيث أن لاعب أتلتيكو مدريد هو من مرر الكرة له وليس زميله في البرسا، وبالتالي لم يكن قرار إلغاء الهدف موفقاً من ماتيو لاهوز الذي اعترف بخطأه واعتذر للاعبي برشلونة.

وقال باولوروسو في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية “ميسي سجل الهدف الذي يمنحنا اللقب، والحكم ألغى الهدف، وكنا في الساعة الثانية فجراً نبكي في غرفة تغيير الملابس، وجاء الحكم للاعتذار عن هذا الخطأ، لقد كان موسماً معقداً”.

يذكر أن برشلونة لا يحظى بعلاقة جيدة مع الحكم ماتيو لاهوز الذي تم اتهامه كثيراً من أنصار النادي بأنه يتعمد ارتكاب الأخطاء ضدهم.