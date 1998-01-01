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الخواجا: اعتداءات الاحتلال على "الزيتون" هدفها ضرب الاقتصاد

السبت 13 أكتوبر 2018 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا إن المواطنين كانوا يعتمدون بشكل أساسي على موضوع الزراعة وتحديداً الزيتون، مبينًا أن الاعتماد على الزراعة تضاءل بنسبة 6%، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد المزارعين والأراضي الزراعية.

وبين الخواجا أنه ومنذ بداية بناء جدار الفصل العنصري عام 2002 تم مصادرة أكثر من 19% من أراضي المزارعين خلف جدار الفصل العنصري، والآن يصعب ويستحيل الوصول إلى هذه الأراضي.

وبدأ المزارعون مع بداية شهر أكتوبر بجني ثمار الزيتون، رغم اعتداءات ومضايقات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال.

#صلاح الخواجا #الاحتلال

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