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قناة عبرية: توقعات الجيش فشلت بشأن الموقف على حدود غزة وحدث العكس تماماً

السبت 13 أكتوبر 2018 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: توقعات الجيش فشلت بشأن الموقف على حدود غزة وحدث العكس تماماً



عكا للشؤون الإسرائيلية

قالت القناة 14 العبرية، صباح اليوم السبت، إن توقعات الجيش فشلت في تقدير الموقف على حدود قطاع غزة فيما يتعلق بمسيرات العودة.

وأضافت القناة: أن قيادة الجيش توقعت من حماس التخفيف من حدّة وكثافة المظاهرات على الحدود مع "إسرائيل"؛ لكن المظاهرات أتت بشكل أعنف من المعتاد.

وذكرت: "حدث العكس تماماً على الحدود أمس، لذلك قرر أفيفدور يبرمان وقف تدفق الوقود الذي تجدد إدخاله هذا الأسبوع".

واستشهد أمس 7 فلسطينيين وأصيب أكثر من 250 آخرين خلال مشاركتهم في فعاليات جمعة "انتفاضة القدس" ضمن مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود شرق قطاع غزة.

#جيش #حدود غزة #حماس

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