ترامب: سأتصل بالعاهل السعودي بشأن خاشقجي

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحافيين،الجمعة، إنه لم يتحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان لكنه سيتصل به قريبا مع تزايد التساؤلات بشأن اختفاء الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي.

و أكدت مصادر مطلعة وصول وفد سعودي إلى تركيا ودخوله القنصلية في اسطنبول، وذلك بعد أن قرر البلدان تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير خاشقجي.

ودخل خاشقجي القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول للحصول على وثائق مطلوبة لزواجه لكن مسؤولين أتراكا وخطيبته التي كانت تنتظره في الخارج قالوا إنه لم يخرج منها.