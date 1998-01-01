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السيسي: لن يكون للإخوان دور في مصر ما دمت بالسلطة

السبت 13 أكتوبر 2018 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: لن يكون للإخوان دور في مصر ما دمت بالسلطة



القاهرة / وكالات /

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، إنه لن يكون دور لجماعة الإخوان المسلمين في بلاده، ما دام موجودًا على رأس السلطة.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع صحيفة “الشاهد” الكويتية، أبرزتها صحف محلية بمصر، بينها “أخبار اليوم” المملوكة للدولة.

ورأى السيسي أن “الشعب المصري لن يقبل بعودة الإخوان للسلطة”، مشدّدًا: “طالما أنا موجود في السلطة لن يكون هناك أي دور للإخوان”.

وأشار إلى أن “ما يسمى بالربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة“.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا (ترشح عن الإخوان)، في 3 يوليو/ تموز 2013، سبق أن أعلن السيسي، الذي كان وزيرًا للدفاع آنذاك، في أكثر من مناسبة، أن قرار الحوار مع الإخوان “بيد الشعب”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، أصدرت الحكومة المصرية قراراً باعتبار جماعة الإخوان المسلمين “إرهابية”، وصادرت العديد من أموال وممتلكات قياداتها، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي.

كما ترفض جماعة الإخوان القبول بنظام السيسي، وتقول إنها ستعود مرة أخرى للساحة السياسية بإرادة شعبية وفق بيانات سابقة للجماعة، وهو طرح يراه مؤيدون للنظام بأنه غير واقعي.

وفاز السيسي، في عام 2014، بأول انتخابات رئاسية بعد الإطاحة بمرسي، وبدأ في يونيو/ حزيران الماضي، ولاية رئاسية ثانية وأخيرة مدتها 4 سنوات.

(الأناضول)

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