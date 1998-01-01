جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

صحيفة تركية: ساعة خاشقجي سجلت وقائع تعذيبه وقتله وفريق الاغتيال حاول حذف الملفات

السبت 13 أكتوبر 2018 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تركية: ساعة خاشقجي سجلت وقائع تعذيبه وقتله وفريق الاغتيال حاول حذف الملفات



انقرة / وكالات /

ذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية، أن ساعة الصحافي السعودي جمال خاشقجي من نوع “آبل” سجّلت بعضا من وقائع تعذيبه والتحقيق معه، وأن الملفات التي سجلتها الساعة موجودة لدى السلطات التركية.

وبحسب الصحيفة الجمعة، حاول فريق الاغتيال السعودي حذف بعض الملفات التي سجلتها ساعة خاشقجي، وقد استطاعوا الوصول إلى هذه الملفات عبر استخدام بصمات خاشقجي، ولكن هذه الملفات تم الاحتفاظ بنسخة منها لدى خاصية التخزين “إي كلاود”.

وكانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أكدت مساء الجمعة، أن تركيا لديها تسجيلات صوتية ومرئية “صادمة”، تؤيد رواية مقتل الصحافي السعودي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

أوضح مصدر مطلع على التحقيقات للشبكة الإخبارية، أن وكالة استخبارات غربية اطلعت على أدلة تظهر وقوع عراك داخل القنصلية، بعد دخول خاشقجي إليها، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مشيرا إلى وجود “أدلة حول لحظة مقتل خاشقجي”.

#خاشقجي #قتل #تركيا

أخبار ذات صلة

صحيفة نيويوركر: خاشقجي كان مقتنعا بأن القيادة السعودية تريد قتله

جمال خاشقجي - ارشيف

هل ارتكب خاشقجي خطأ؟

خاشقجي ومحمد بن سلمان - ارشيف

باحث يفند مصلحة بن سلمان في قتل خاشقجي

جمال خاشقجي - ارشيف

فيديو ..خاشقجي: هذا ما قاله لي الوليد بن طلال قبل اعتقاله

خاشقجي - ارشيف

مسؤولون أتراك يكشفون عن مكان تواجد خاشقجي

جمال خاشقجي - ارشيف

رويترز: مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..القبض على 3 فتيات بتهمة الرقص بالطريق وخدش الحياء العام في بيت لحم

ديلي ميل : رواية مثيرة لشاهد كان داخل قنصلية الرياض وقت اختفاء خاشقجي

هكذا شبهت "هآرتس" الهدوء الحالي بما سبق انفجار 1973

خطة جديدة للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

هنية: نسعى مع عدة اطراف لتفاهمات يمكن ان تصل لهدوء مقابل كسر الحصار

باحث يفند مصلحة بن سلمان في قتل خاشقجي

تركيا تطلق سراح القس برانسون

الأخبار الرئيسية

حماس - اسرائيل

صحيفة : خطوات عملية لتثبيت التهدئة بين حماس و"إسرائيل"

ثوري فتح

الرئيس عباس يؤكد : اقامة امارة في غزة مرفوض بشكل كامل

مسيرات العودة غزة

صور: سبعة شهداء واصابة 192 آخرين في مجزرة اسرائيلية مروعة شرق قطاع غزة

حماس

حماس: التحام الشباب مع جنود العدو مسار جديد للمسيرات وسيكون له ما بعده

وقود -ارشيفية

ليبرمان يقرر وقف إدخال الوقود القطري الى قطاع غزة حتى إشعار آخر