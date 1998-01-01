صحيفة تركية: ساعة خاشقجي سجلت وقائع تعذيبه وقتله وفريق الاغتيال حاول حذف الملفات

انقرة / وكالات /

ذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية، أن ساعة الصحافي السعودي جمال خاشقجي من نوع “آبل” سجّلت بعضا من وقائع تعذيبه والتحقيق معه، وأن الملفات التي سجلتها الساعة موجودة لدى السلطات التركية.

وبحسب الصحيفة الجمعة، حاول فريق الاغتيال السعودي حذف بعض الملفات التي سجلتها ساعة خاشقجي، وقد استطاعوا الوصول إلى هذه الملفات عبر استخدام بصمات خاشقجي، ولكن هذه الملفات تم الاحتفاظ بنسخة منها لدى خاصية التخزين “إي كلاود”.

وكانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أكدت مساء الجمعة، أن تركيا لديها تسجيلات صوتية ومرئية “صادمة”، تؤيد رواية مقتل الصحافي السعودي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

أوضح مصدر مطلع على التحقيقات للشبكة الإخبارية، أن وكالة استخبارات غربية اطلعت على أدلة تظهر وقوع عراك داخل القنصلية، بعد دخول خاشقجي إليها، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مشيرا إلى وجود “أدلة حول لحظة مقتل خاشقجي”.