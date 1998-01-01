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قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من محافظة طولكرم

السبت 13 أكتوبر 2018 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، بينهم والد ووالدة أشرف نعالوة الذي يدعي الاحتلال أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت.

وذكر شهود عيان ، أن قوات الاحتلال اعتقلت وليد سليمان محمد أبو شيخة (نعالوة) والد أشرف، ووالدته وفاء محمود عبد الرحمن مهداوي، والأسير المحرر غسان محمود  عبد الرحمن مهداوي، وخالد هاني خالد مسامح بعد مداهمة منازلهم، في الوقت الذي اقتحموا فيه محلا لبيع المكيفات في ضاحية شويكة شمال طولكرم يعود للأسير أمجد أبو شيخة شقيق أشرف بعد خلع أبوابه وتفتيشه تفتيشا دقيقا.

واعتقلت قوة أخرى، المواطن نايف رجا بعد مداهمة منزله في حي الربايعة بمخيم طولكرم، في الوقت الذي اعتقلت فيه المواطن عصام شراقة (شحادة)، ونجله معتز من بلدة عنبتا شرق طولكرم بعد مداهمة منزله.

وشهدت هذه المناطق فجر اليوم، تواجدا مكثفا لدوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة التي أطلقت القنابل الضوئية والصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة، ونصبت حواجزها في الأحياء والمفترقات وأجرت عمليات تمشيط وتفتيش في الأراضي الزراعية والتلال.

#الاحتلال

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