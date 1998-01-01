قطر: ما يجري في غزة قمع وحشي لمتظاهرين سلميين

غزة / سما /

اعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لـ"القمع الوحشي" واستخدام قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي في مواجهة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن "التصعيد العسكري الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية".

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"تحمل مسؤولياته ولجم آلة الحرب الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تتبعها ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء".

وجددت التأكيد على موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، بالإضافة إلى حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم.