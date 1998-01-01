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الحكومة الكندية تعلن تقديمها مساعدة مالية طارئة لـ"الاونروا" على مدى عامين

السبت 13 أكتوبر 2018 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الكندية تعلن تقديمها مساعدة مالية طارئة لـ"الاونروا" على مدى عامين



القدس المحتلة / سما /

أعلنت الحكومة الكندية الجمعة أنّها ستقدّم مساعدة ماليّة طارئة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تعاني من أزمة مالية حادّة بسبب توقّف الولايات المتحدة عن تمويلها.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن أوتاوا ستقدم للأونروا 50 مليون دولار كندي (33 مليون يورو) على مدى عامين.

وأضاف البيان إن القسم الأكبر من هذه المساعدة سيخصّص "لتلبية الاحتياجات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والمعيشة لملايين اللاجئين الفلسطينيين ولاسيّما النساء والأطفال".

أما القسم الآخر فسيخصّص، بحسب البيان، لتوفير "مساعدات طارئة حيوية لأكثر من 460 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان".

من جهة ثانية أعلنت كندا أنّها ستقدم مساعدة بقيمة 12,5 مليون دولار إلى "رايت تو بلاي إنترناشونال"، المنظمة غير الحكومية التي ستعمل بالتعاون مع الأونروا على إنشاء "قاعات تدريس آمنة وشاملة ومراعية للجندر بالإضافة إلى تدريب المعلّمين على دمج منهجيات تتمحور حول اللعب وتركّز على الطفل".

وأوضحت أوتاوا أن تمويلها يهدف أيضاً إلى "دعم الجهود المستمرة التي تبذلها الأونروا لتعزيز حيادية أنشطتها وموظفيها، ومعظمهم من اللاجئين الفلسطينيين".

#كندا #الاونروا #مساعدات

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