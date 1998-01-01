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الجهاد الاسلامي يهدد: ما جرى اليوم في غزة عدوان غاشم والعدو يتحمل كامل المسؤولية

الجمعة 12 أكتوبر 2018 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي يهدد: ما جرى اليوم في غزة عدوان غاشم والعدو يتحمل كامل المسؤولية



غزة/سما/

أكد مدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب بأنما جرى اليوم من استهداف المدنيين المتظاهرين على حدود غزة هو عدوان صهيوني خطير على أبناء شعبنا خلال المسيرات الشعبية السلمية شرق محافظات قطاع غزة، وقد أدى هذا العدوان لوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى . 

و أشار شهاب في تصريح صحفي له اليوم الجمعة إن ما جرى اليوم هو محل تقييم ودراسة ، موضحاً أن قتل المدنيين بدم بارد والتغول الصهيوني على العزل والأبرياء هو عدوان وارهاب غاشم يتحمل العدو كامل المسؤولية عنه. 

و أوضح أن ما جرى اليوم من عدوان هو في سلم أولويات الأخ الأمين العام وقيادة الحركة والمقاومة.

وكان ستة مواطنين استشهدوا مساء اليوم شرق مخيم البريج ورفح وسط وجنوب قطاع غزة، فيما أصيب نحو 110 مواطنًا بالرصاص الحي والاختناق بقمع الاحتلال للمتظاهرين لمشاركين بمسيرات العودة.

#شهاب #الجهاد الاسلامي #عدوان

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