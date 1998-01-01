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هذا هو السر.. الملحمة البطولية التي خاضها الشهيد اسماعيل شرق مخيم البريج

الجمعة 12 أكتوبر 2018 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا هو السر.. الملحمة البطولية التي خاضها الشهيد اسماعيل شرق مخيم البريج



غزة/سما/

أعدم الشهيد محمد عبد الحفيظ يوسف اسماعيل، البالغ من العمر (29 عاماً) في مواجهة بطولية دامية داخل السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وقد اجتاز الشهيد اسماعيل السياج الحدودي الواقع شرق مخيم البريج برفقة عدد من الشبان إلى أن وصل إلى موقع تمركز جنود الاحتلال بحسب شهود عيان.

وبحسب شهود عيان، فقد حاول الشهيد اختطاف جندي اسرائيلي بكامل عدته وسلاحه، وإعادته إلى داخل حدود قطاع غزة.

واجه اسماعيل جنود الاحتلال وطالبوه بالاستسلام ورفع يديه إلا أنه رفض، مما دفع جنود الاحتلال إلى إعدام الشهيد بإطلاق نحو 30 عيار ناري.

وقد هب رفاق الشهيد إلى مكان استشهاد اسماعيل وقاموا بسبحه إلى داخل القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة قد أعلنت مساء اليوم عن استشهاد 6 مواطنين فيما أصيب 112 آخرين خلال مشاركتهم في فعاليات جمعة "انتفاضة القدس" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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