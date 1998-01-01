نتنياهو :سنضرب اهداف ايران في اليمن والعراق وسوريا قريبا

القدس المحتلة/سما/

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، طهران بمواصلة منعها من توسيع إمبراطورتيها، وضرب أهدافها في سوريا واليمن والعراق.

وقال "نتنياهو" أثناء زيارته للمدمرة الأمريكية "روس"، الخميس، ولمتواجدة في ميناء أشدود، "إن الإيرانيين يجلبون المعاناة إلى كل مكان يذهبون إليه وسنصرب اهدافهم قريبا في كل مكان بالشرق الاوسط ".

كما طالب الإيرانيون بالعودة إلا بلادهم والخروج من سوريا، واليمن والعراق، والتوقّف عن إثارة الحروب، على حد زعمه.

وجاءت المدمرة "روس" إلى "إسرائيل"، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 243 لسلاح البحرية الأميركي، وعن ذلك قال نتنياهو "هذه هي أول زيارة لمدمرة أميركية في ميناء أشدود منذ 19 عاما، هناك معنى خاص لهذه الزيارة، التي تمثّل التحالف الوطيد بين إسرائيل والولايات المتحدة، ليس فقط في المجال الأمني، بل في العديد من المجالات".